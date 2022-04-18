Портовики вышли на субботник!

За метлы и лопаты взялись сотрудники Мурманского морского торгового порта. В минувшие выходные активисты вышли на субботник, чтобы привести в порядок после зимы территорию возле памятника портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Весна - традиционное время наведения чистоты и порядка. Об этом хорошо знают сотрудники Мурманского морского торгового порта. Лопаты, метлы, грабли и перчатки стали главным орудием волонтёров, которые вышли облагородить после зимы территорию возле памятника портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Для них это место имеет особое значение.

Светлана Рудакова, начальник отдела по социальным вопросам АО «Мурманский морской торговый порт»: «Этот памятник для нас является особым. Мы внимательно поддерживаем его в надлежащем состоянии. Здесь мы проводим памятные акции, связанные с историей нашего предприятия, с обороной Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Субботник у памятника портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, был приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечают 18 апреля. Его инициатором выступило Мурманское областное отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры». Помощь и поддержку в его проведении оказал Мурманский морской торговый порт, волонтёрский отряд портовиков и гимназия №8 Мурманска. Как отметили представители общества, мероприятие стало отправной точкой акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» в рамках национального проекта «Культура».

Кирилл Бобров, председатель Мурманского областного отделения всероссийского общества охраны памятников: «В нашем случае культурное наследие – это не только культура, особенно в нашем городе, это и историческая память о Великой Отечественной войне».

Ловко орудовали лопатами и ученики транспортно-логистического класса мурманской 8-й гимназии. По словам школьников, мыслей «откосить» от субботника не было, каждый из присутствующих хотел внести свой вклад в уборку территории монумента.

Александр Глазунов, ученик Гимназии №8, г. Мурманск: «Мы сами проявили желание, хотели помочь. Да, это было несколько сложное решение, суббота, все хотели отдыхать, но мы собрались, решили помочь, сделать хорошее дело».

В завершении субботника сотрудники музея Мурманского морского торгового порта провели экскурсию по аллее портовиков. Ребятам рассказали о том, как зарождался и развивался порт, а также какую роль он играл в годы Великой Отечественной войны.