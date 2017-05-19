Портовики вышли на весенний субботник

В общегородских субботниках, которые проходят 19 и 20 мая, примут участие и сотрудники торгового порта. Докеры убирают зелёные зоны в близи от родного предприятия и в дань уважения к городу-герою очищают от скопившихся песка и пыли сквер около морского вокзала Мурманска.

Несколько сотен лопат, граблей и перчаток – садовые инструменты сегодняшние орудия труда даже у тех сотрудников торгового порта, которые привыкли к административной работе. Массовый субботник - хорошая традиция, которую докеры стараются поддерживать из года в год. А станет чуть теплее, они высадят цветы, впрочем, пока нужно заполнить 700 мешков, специально приготовленных для мусора и прошлогодней листвы.

- Это сближает коллектив, мы все вместе общаемся, так как сейчас мы редко встречаемся, - говорит Валентина Егорова, начальник хозяйственного отдела ПАО «Мурманский морской торговый порт», - так как объём работ у людей увеличился. А такая работа всех объединяет, сближает. Это и весело проходит.

В этом году портовики приступили к очистке прилегающих территорий позже обычного. Начать генеральную уборку не позволяла погода – было холодно, да и снег растаял только недавно. Впрочем, на качестве работ такая задержка никак не скажется.

- У нас большая территория, у нас много зелёных насаждений, - говорит Сергей Руденко, и.о. генерального директора ПАО «Мурманский морской торговый порт». – Конечно, зима внесла свои коррективы.

Белоснежный теплоход «Клавдия Еланская» и модернизированное здание морского вокзала, на фоне которых сегодня фотографируются молодожёны, не единственная достопримечательность миниатюрной мурманской набережной. По соседству разбит сквер, здесь же находится музей под открытым небом и памятник Погибшим портовикам. Эту территорию сотрудники предприятия убирают так же тщательно, как и зелёные зоны рядом со зданием управления предприятия.

- Такая работа является своеобразным примером - сам убираешь, потом меньше мусоришь, - говорит Андрей Климов, заместитель генерального директора по снабжению ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Девушка в тельняшке, которая ловко управляется с метлой, - один из самых молодых сотрудников торгового порта. На работу Ольга устроилась всего год назад после окончания университета. «Я специалист по социальным вопросам и коммуникациям. Это немного не моя специальность, но я всё равно вышла на субботник, - говорит Ольга Оралова, специалист по социальным вопросам и коммуникациям ПАО «ММТП». - Я считаю, что каждый должен поучаствовать в таком мероприятии и сделать город чище».

Последовать примеру портовиков может любой северянин. Общегородские субботники будут проходить несколько дней. За рабочим инвентарем можно обратиться в управляющую компанию, а после самостоятельно привести в порядок ближайший к дому сквер или палисадник.