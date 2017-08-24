Портовики ждут больше рыбы и взаимодействия с рыбопромысловиками

Мурманский морской рыбный порт уверен, что к 2019 году поставки рыбы на мурманский берег значительно увеличатся. Оптимизм у руководства порта вызвало новое постановление правительства Российской Федерации, регламентирующее доставку уловов водных биоресурсов, добытых в Баренцевом, Балтийском, Чёрном морях за пределами российских вод, а также в Азовском море.

23 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое определяет, куда должна поставляться рыба, выловленная в Баренцевом, Балтийском, Чёрном морях за пределами российских вод и в Азовском море. Согласно документу, с 1 января 2019 года вся произведённая на судах рыбная и иная продукция должны доставляться только в отечественные порты. Фактически, изменения в постановлении незначительные, они лишь исключают из цепочки оборота рыбы находящиеся за пределами территории Российской Федерации российские рыбоперерабатывающие организации, определяемые Министерством сельского хозяйства РФ. Сегодня рыбу, добытую в указанных морях, можно поставлять ещё и на них. Тем не менее, руководство Мурманского морского рыбного порта уверено, что эти изменения к лучшему и позволят значительно увеличить грузооборот предприятия.

- Это постановление мы очень положительно оцениваем, потому что рассчитываем на увеличение объёмов поставок морепродуктов, - говорит Даниил Полещук, исполнительный директор АО «ММРП». - Однако, есть некоторые сложности. В первую очередь, нам не хватает планирования в работе с рыбаками. Суть в том, что мы сейчас уже должны готовиться 2019 году, понимать, какие объёмы рыбаки готовы будут поставлять в порт Мурманска.