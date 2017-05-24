Портовое дело будут преподавать в гимназии

Ленточки, шарики, театрализованные представления, поздравления и благодарности учителям - в Мурманске начался период последних звонков в учебных заведениях. В гимназии № 8 сегодня во взрослую жизнь провожали выпускников девятых классов. Среди них и школьники, шефство над которыми в этом учебном году взял коллектив Мурманского морского торгового порта.

Мурманск - город портовый, поэтому и школьные выпускные, зачастую, без морской тематики не обходятся. Вот и в 8-й гимназии школьников и их родителей в актовом зале встречал капитан Джек Воробей.

Портовая отрасль в Заполярье стремительно развивается, совершенствуется инфраструктура. Происходящие изменения, в первую очередь, требуют подготовки новых, высококвалифицированных кадров. Например, специалистов по логистике, которые будут заниматься управлением грузопотоков.

- У нас широкий спектр специалистов, на самом деле, дефицитных профессий. Это, конечно же, и инженерные кадры, и инженеры-технологи, и логисты, и экологи, и программисты, и операторы портальной техники, - рассказывает Сергей Руденко, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ММТП». - Профессий востребованных очень много, мы готовы способствовать образовательным учреждениям в подготовке молодёжи по любым программам обучения.

Сотрудников для своего предприятия руководство порта решило растить, начиная с учебной парты. Например, сегодняшние выпускники девятых классов в течение года посещали факультативные занятия по профилю морской транспорт и логистика, на тренажёрах учились управлять портальными кранами и погрузчиками.

- К нам приходил педагог, который занимался с нами по предмету «логистика», - рассказывает Арина Букшина, выпускница гимназии № 8 (г.Мурманск). – Занятия проводились на английском языке. Рассказывал все принципы работы в этой области и, в принципе, подготавливал нас к тому, чтобы кто-то, возможно, свяжет свою будущую деятельность с портовой деятельностью.

Опыт факультативных занятий оказался успешным и уже в сентябре ребята, перешедшие в 10-й класс, станут учиться по выбранному профилю. А в 8-й гимназии откроется первый в Мурманске, а возможно и в России, профильный класс с региональной специализацией «Портовое дело». Пока же представители руководства торгового порта вручили учебному заведению и классному руководителю ребят специальные подарки.

- Был выбран класс для сотрудничества, который несколько лет подряд становился победителем конкурса «Лучший класс гимназии», - рассказала Ольга Дзюба, директор гимназии № 8 (г.Мурманск). - В этом году это 9 «Б» класс. И на базе этого класса велись профильные занятия преподавателями Мурманского арктического государственного университета.

За лето Мурманский морской торговый порт проведёт ремонт и переоборудование одного из кабинетов гимназии для проведения в нём занятий профильного класса и поможет с формированием учебной программы. Изучать профильные предметы школьники станут под руководством педагогов МАГУ. В этом же университете выпускники профильного класса смогут продолжить обучение.