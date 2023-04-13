Портрет ветерана спорта города Мурманска Владимира Ладыжинского «рисует» «Арктик-ТВ»

Тренер по хоккею с мячом, выпускник Мончегорского техникума физической культуры, спортсмен, хоккеист Владимир Валерьевич Ладыжинский группу своих первых учеников набрал ещё в 1986 году.

Владимир Ладыжинский, тренер спортивной школы №6 по хоккею с мячом: «Мой спортивный путь начинался, наверное, как и у всех мальчишек города Мурманска в спортивной секции, где я занимался 10 лет хоккеем с мячом. Параллельно в футбол играл, в хоккей с шайбой. Разные соревнования были: крупные и так далее, школьные. Ну, а потом, просто люблю этот вид спорта, и с 1986 года, когда пришёл из армии, устроился на работу в детскую спортивную школу, где все эти годы занимался».

Ладыжинский - «Ветеран спорта города Мурманска» и заслуженный тренер Российской Федерации. Выпустить много чемпионов. Один из ярких примеров выпускника – Дмитрий Савельев, девятикратный чемпион мира и двенадцатикратный чемпион России.

Владимир Ладыжинский, тренер спортивной школы №6 по хоккею с мячом: «Иной раз по микрорайону идёшь, а люди здороваются со мной. Здороваются, а я пытаюсь узнать, кто это. Оказывается, что он у меня занимался».

На вопрос, в чём секрет его тренерской деятельности, отвечает, что секрета нет. Просто любит то, чем занимается на протяжении многих лет. По его мнению, каждый может кем-то стать, если созданы благоприятные условия и есть трудолюбие. Ведь чтобы в морозы и в метель выйти на лёд, необходимо быть стойким. Но самое важное, взаимопонимание между тренером и командой. В этом вопросе, у Владимира Валерьевича всё схвачено.

Владимир Ладыжинский, тренер спортивной школы №6 по хоккею с мячом: «В раздевалке я с ними шучу, я с ними как друг, наверное. Но на тренировке они понимают, что я тренер. Дети – это такой материал, из которого надо лепить. Если ты его слепишь правильно, то он тебе будет и результат давать, и человеком будет хорошим. Если ты к нему подойдёшь неправильно, подход будет неправильный, то ребёнок обозлится, естественно, что и отношение к тебе будет такое от детей».

Но и давно выросшие ученики тренера своего не забывают. Почти все из его первой, набранной в 1986 году группы мальчишек, до сих по играют в хоккей с мячом.

Андрей Марковиченко, президент Федерации хоккея с мячом Мурманской области, заместитель директора спортивной школы №6 по хоккею с мячом, один из первых учеников Владимира Ладыжинского: «Человек обладает неиссякаемой энергией до сих пор, умеет справляться со сложными ситуациями в работе - это немаловажно, потому что в тех условиях, в которых мы росли в 90-е годы, когда советская система ушла, новую ещё не построили. Спортивной подготовки не было».

По словам родителей юных хоккеистов, тренер делает для ребят всё необходимое. Благодаря его инициативе, парни ездят на сборы, играют в других городах. Словом, сил своих не жалеет, времени тоже.

Валерий Бабурин, отец юного хоккеиста: «Надо сказать, что Владимир Валерьевич – скромняга. Когда ему что-то говоришь, например, спасибо за это, спасибо за то, он такой: «Ну, я чего, это ребята». Он большой авторитет для них, человек, который вкладывает душу в тренировочный процесс. Который подходит индивидуально к каждому пацану, а это очень важно».

Для Мурманска такие люди, безусловно, большая гордость.