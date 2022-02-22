Портрет защитники Отечества нарисовал Мурманскстат

Завтра 23 февраля. В этот день мы поздравляем всех мужчин, юношей, мальчиков независимо от того, являются ли они военнослужащими, воинами запаса или теми, кому ещё только предстоит нести службу. Специально ко Дню защитника Отечества Мурманскстат поделился интересными данными.

На начало 2021 года в Заполярье проживали практически 353 тысячи мужчин, что составляет 48 процентов от общей численности населения региона. Каждый восьмой в призывном возрасте. Численность мальчиков и подростков в возрасте до 17 лет составляла 78 тысяч, или 22 процента от общей численности мужского населения.

В нашей области проживают около 115 тысяч мужчин в возрасте 46 лет и старше, а это 32 процента от общей численности сильного пола. Наш регион богат и мужчинами-долгожителями: 267 из них достигли возраста 90 лет и старше, а ещё семь переступили столетний рубеж.