Портреты 19-летней мурманской художницы Аннет Амели мрачны, но привлекательны и наполнены мистикой

Свет и тьма есть в каждом из нас, но увидеть это способны не все. Творческие порывы одной мурманской художницы способны вызвать столь же противоречивые чувства, как и попытки разглядеть душу человека.

Страх, удивление или недоумение – набор разных эмоций может вызвать первый взгляд на эти картины. Но стоит задержать внимание на полминуты и оторваться от них становится сложно. Портреты 19-летней мурманской художницы Аннет Амели мрачны, но привлекательны, наполнены мистикой. Почему именно такие образы спросите вы?

Annatte Ameli, художник: «Нет, в людях я не вижу демонические образы. Это скорее от меня идёт больше, а не от людей. Люди прекрасны. Это я своё внутреннее проявляю в работах».

Аннет создаёт картины на небольших альбомных листах, рисует маслом, акварелью и акрилом. Лица почти всех этих людей реальны. Да, часть работ - психологические образы мыслей и переживаний автора, есть герои фильмов и разные персонажи, но большинство – друзья Аннет из разных городов.

Annatte Ameli, художник: «Им очень нравится, они прямо кайфуют. Они любят мои работы и всегда поддерживают во всём абсолютно. И сейчас у меня новая стилистика - более светлая, потому что со мной Иисус Христос».

Да, Аннет – дочь священника и верит в Бога. Поэтому и оставляет свои страхи в картинах. Поиск духовной гармонии для неё стал важным делом, потому что подростковый возраст у художницы был полон душевных терзаний. И вот, как признается девушка, она начала выходить из тьмы.

Annatte Ameli, художник: «Мне кажется, что меня нет. У меня были проблемы с этим».

- Это твои личные переживания?

- Да. Худоба, анорексия.

Сейчас девушка полностью посвятила себя творчеству. Надеется развиваться в этом профессионально. И если всю жизнь она училась рисовать сама, то сейчас хочет найти наставника – опытного мастера, который помог бы ей освоить технику написания пейзажей. Быть может, им будет посвящена следующая выставка северянки. А пока до 28 января увидеть картины Аннет Амели можно в кафе на проспекте Ленина, 61.