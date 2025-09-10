«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу заливаВ регионах СЗФО сохраняется жёсткий дефицит врачей
Портреты на фасадах домов: 11 улиц Полярного носят имена героев нашей страны

На домах пяти из них уже появились портреты в стиле стрит-арт с изображением тех, кто вошёл в историю своими бессмертными подвигами. Последним автор и художник Сергей Береснев нанёс изображение рулевого-сигнальщика подводной лодки Ивана Гандюхина.

Обычно, поясняет уличный художник Сергей Береснев, он использует классический способ распыления краски из баллончиков на свои рисунки. Но вот с портретами дела обстоят иначе. Во-первых, масштабы изображений меньше, во-вторых, необходимо добиться фотографического эффекта. Поэтому приходится кистями разных размеров старательно прорисовывать слои, которых в общей сложности десять.

Сергей Береснев, уличный художник, г. Полярный: «Десятый слой - самый светлый – его тут немного, это самые бликующие пятна. Основная работа идёт с двумя-тремя слоями, по шесть где-то».

Несколько упрощает нанесение разметки современная техника. Обычные VR-очки в умелых руках превратились в своеобразную линейку или нивелир – благодаря компьютерной программе удаётся удерживать изображение и переносить линии с наброска на полотно.

Непросто, как оказывается, в уличном пространстве подобрать и подходящее место для рисунка. Работа на отремонтированных домах может обернуться для мастера штрафом, хотя Сергей и старается преображать не стены, а лишь двери в подвалы и подсобные помещения, чтобы не портить общую архитектуру. Предварительно «холст» грунтуется, чтобы краска не отходила.

Сейчас художник создаёт портрет героя, именем которого названа одна из улиц Полярного. Также вписаны в городское пространство изображения Юрия Гагарина, Магомета Гаджиева, Константина Душенова и Ивана Сивко. Стилистически все портреты выдержаны: для фона художник использует морские тона, для портретов - чёрно-белые и обязательно указывает даты жизни героев.

Сергей Береснев, уличный художник, г. Полярный: «Я как раз по высоте подбираю, чтобы визуально читаемы были. Выбираю, чтобы по размеру: и Душенов, и Гагарин. Плюс-минус они по размеру должны быть одинаковыми».

Рулевой Иван Гандюхин погиб 21 сентября 1944 года вместе со всем экипажем подводной лодки «Щ-402», которая была торпедирована самолётом авиаполка Северного флота, ошибочно принявшего субмарину за вражескую. Именно эта дата, а также число, месяц и год рождения, появляются на портрете финальным штрихом.

Среди жителей есть ценители, которые любуются новыми портретами, молодёжь из любопытства на просторах интернета изучает подвиги героев, кто-то даже предлагает городские пространства, на которых работы художника смотрелись бы особенно уместно.

Игорь Капранчиков, житель г. Полярного: «Увидел работы Сергея, они чёткие, детально проработанные, захотел поближе познакомиться, чтобы он оказал свои профессиональные услуги. Надеюсь, что мы с ним повзаимодействуем, потому что есть объект, и хотелось бы порадовать жителей красивыми инсталляциями».

В среднем, на создание портрета уходит 15 часов, отмечает художник. Конечно, приходится прерываться, порой, в планы вмешивается погода, порой – покидают силы, ведь прорисовка деталей требует сосредоточенности. Итоговые штрихи и лакировка, чтобы сохранить рисунок как можно дольше.

Портрет Ивана Егоровича Гандюхина стал пятым в серии героев, который мастер нанёс к Году защитника Отечества.

-

