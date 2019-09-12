Поручено подготовить распоряжение правительства страны о выделении Мурманской области дополнительных средств на компенсацию возросших расходов на мазут

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак поддержал обращение врио губернатора Андрея Чибиса о выделении Мурманской области дополнительных средств на компенсацию возросших расходов на мазут. Об этом глава региона Андрей Чибис сообщил по итогам состоявшегося в правительстве Российской Федерации совещания, посвящённого вопросам модернизации системы теплоснабжения Мурманской области и снижения мазутозависимости субъекта.

Вице-премьер поддержал главу региона и поручил подготовить соответствующее распоряжение правительства страны. Одновременно с этим Минфину России поручено проанализировать бюджет региона на предмет возможной экономии средств, которые также могут быть направлены на закупку мазута. Дмитрий Козак особенно подчеркнул, что параллельно с получением поддержки Федерации регион должен поэтапно замещать дорогостоящее топливо более экономичными и экологичными видами топлива.