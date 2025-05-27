Порядка 60 студентов из Финансового университета при правительстве России приехали в Мурманск в рамках образовательного проекта «Study-tour»

В Мурманской области у них запланирована обширная программа.

Вся молодая делегация – будущие управленцы. Им расскажут о промышленном, инвестиционном и туристическом потенциале нашего региона, об уникальных проектах, созданных в Заполярье.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Ребята будут знакомиться с экономическим потенциалом нашего региона, с теми решениями, которые применяют в Мурманской области. Прежде всего, это стратегическое планирование. У нас успешный опыт. Это написание и реализация плана «На Севере – Жить» губернаторского плана и стратегии региона, который был составлен, в том числе с учётом мнения всех жителей Мурманской области».

Ребят, а это порядка 60 студентов из Финансового университета при правительстве России, ждут обзорные экскурсии, посещение крупных региональных предприятий, в числе которых горнодобывающие компании, порт «Лавна», Кольская ВЭС и другие. Также запланированы встречи с представителями администраций муниципалитетов и правительства Мурманской области.

Ольга Панина, заведующая кафедрой муниципального управления Финансового университета при правительстве России: «Нас интересуют промышленные регионы, дотационные. В то же время нас интересуют успешные регионы, у которых есть передовая практика государственного муниципального управления. Мы уже были во многих субъектах РФ и Мурманская область, безусловно, привлекла наше внимание. Потому что, прежде всего, это даже с человеческой точки зрения – очень интересный субъект РФ за Полярным кругом. Это дорога в Арктику, все про это сейчас говорят».

Получается, что Мурманская область достигла того уровня, когда другие учатся, глядя на её успехи. А ещё в рамках «Стади-тура» участники узнали, что в Заполярье готовы предложить широкие возможности и перспективы для жизни.