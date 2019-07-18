День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.07.19 19:30
Порядочный человек и профессиональный юрист будет отвечать за взаимодействие с Северным флотом и силовыми службами
Бывший председатель Северного флотского военного суда Александр Хомяков назначен заместителем губернатора Мурманской области, сообщил глава региона Андрей Чибис на своей странице в соцсети.
«Александр Иванович будет отвечать за важнейшее, стратегическое направление работы - взаимодействие с Северным флотом и силовыми службами, которые обеспечивают безопасность и порядок не только на территории нашего региона, но и во всей стране», - написал врио губернатора.
Он отмечает, что Хомяков «известен в нашем регионе и за его пределами как честный, принципиальный, ответственный и глубоко порядочный человек, профессиональный юрист практически с сорокалетним стажем, заслуженный юрист РФ.
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