Порядочный человек и профессиональный юрист будет отвечать за взаимодействие с Северным флотом и силовыми службами

Бывший председатель Северного флотского военного суда Александр Хомяков назначен заместителем губернатора Мурманской области, сообщил глава региона Андрей Чибис на своей странице в соцсети.

«Александр Иванович будет отвечать за важнейшее, стратегическое направление работы - взаимодействие с Северным флотом и силовыми службами, которые обеспечивают безопасность и порядок не только на территории нашего региона, но и во всей стране», - написал врио губернатора.

Он отмечает, что Хомяков «известен в нашем регионе и за его пределами как честный, принципиальный, ответственный и глубоко порядочный человек, профессиональный юрист практически с сорокалетним стажем, заслуженный юрист РФ.