Порядок оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции разработали в Мурманской области
Те поликлиники, которые выбрали участники СВО, будут выделять отдельного специалиста, координирующего первичную медико-санитарную помощь во внеочередном порядке. Также для этого могут быть выделены отдельные фиксированные даты и время приёмов для диспансеризации и наблюдения.
А при выписке пациента из стационара информация будет направлена в поликлинику по месту жительства для организации дальнейшего наблюдения за ним. Кроме того, пациенты с онкозаболеваниями будут проходить молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования до назначения противоопухолевых препаратов.
Перечень лекарственных средств, предоставляемых на бюджетной основе дополнен 23 международными препаратами. Пациенты с хроническими заболеваниями также смогут принять участие в школах для таких больных, где они смогут получить всю необходимую информацию о специфике их заболевания.