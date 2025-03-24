Порядок оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции разработали в Мурманской области

Теперь первичная медпомощь отдельным категориям ветеранов боевых действий будет проактивной, а также расширился список специалистов, которые будут наблюдать за больным во время диспансеризации.

Те поликлиники, которые выбрали участники СВО, будут выделять отдельного специалиста, координирующего первичную медико-санитарную помощь во внеочередном порядке. Также для этого могут быть выделены отдельные фиксированные даты и время приёмов для диспансеризации и наблюдения.

А при выписке пациента из стационара информация будет направлена в поликлинику по месту жительства для организации дальнейшего наблюдения за ним. Кроме того, пациенты с онкозаболеваниями будут проходить молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования до назначения противоопухолевых препаратов.

Перечень лекарственных средств, предоставляемых на бюджетной основе дополнен 23 международными препаратами. Пациенты с хроническими заболеваниями также смогут принять участие в школах для таких больных, где они смогут получить всю необходимую информацию о специфике их заболевания.