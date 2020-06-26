Посещаем выставки в режиме онлайн

Хоть пора всеобщей изоляции завершена и жизнь медленно, но верно возвращается в привычный ритм, в нашем регионе ещё немало учреждений остаются закрытыми. Например, музеи. Посетить их лично мурманчане не могут, но вот онлайн – вполне возможно.

Мурманский областной краеведческий музей запустил сразу три онлайн-выставки. Одна из них посвящена северным птицам и называется «Пернатые соседи». Виртуальная экспозиция создана специалистами музея, которые снимали куропаток, дроздов, снегирей и других птиц в наших заполярных краях. Красочные фотографии рассказывают об основных этапах жизни пернатых в весенний сезон.

Остальные экспозиции посвящены Великой Отечественной войне. На выставке «Памятники военной истории Мурманской области» представлены фотографии мемориалов, находящихся на братских могилах советских воинов, павших в боях. Онлайн-экспозиция подготовлена по материалам областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота и личных архивов известных заполярных фотографов.

А третья выставка под название «Мурманск в пламени пожара» содержит чёрно-белые фотографии из фондов краеведческого музея. На снимках запечатлен разрушенный Мурманск после ожесточенных вражеских бомбардировок во время Великой Отечественной войны. В эти страшные годы враг разрушил более полутора тысяч домов. В самый страшный для мурманчан день - 18 июня 1942 года на город было сброшено 12 тысяч бомб.