Посещение туристами водопада Девичьи Косы чуть не закончилось трагедией

В Мурманской области незарегистрированная группа туристов отправилась к водопаду Девичьи Косы. Одна из отдыхающих решила сфотографироваться прямо на краю обрыва, но поскользнулась.

Её успел поймать мужчина, но, к сожалению, сорвался сам.

На помощь ему оперативно выдвинулись спасатели МЧС России. С помощью специальных носилок мужчину достали из обрыва. После чего пострадавшего на вертолёте Ми-8 эвакуировали в Мурманск.

Сейчас мужчина передан врачам. А с его родственниками работают психологи МЧС России.