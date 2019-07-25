Посетители и владельцы бани «Громада» переживают за будущее предприятия

С недавних пор в «Громаде» нет электричества. Отключили свет утром прямо во время одного из сеансов, а когда дадут и дадут ли вообще - неизвестно.

С самого утра на крыльце «Громады» собираются растерянные посетители. Эта баня - одно из немногих мест, где пенсионеры летом могут с утра недорого попариться. Но не сегодня. Вот уже второй день в заведении нет света. Электричество вырубили в среду утром - в самый разгар сеанса. В бане как раз был женский день. Завернутых в полотенца посетительниц в кромешной тьме из парных и раздевалок выводить пришлось сотрудникам «Громады».

Татьяна Аношкина, постоянная посетительница «Громады»: «Сначала было отупение какое-то, мы не поняли, что происходит-то. А потом началось: ох, ах, крики. Правда, народу было не очень много. Но были пожилые женщины. Это могли быть инфаркты, инсульты, там цементные полы».

Тёмные коридоры, тёмный бассейн, тёмные парные, внутри слышно только эхо от шагов - у бани явно началась чёрная полоса. Пострадали от внезапного блэкаута и другие арендаторы.

Галина Струтинская, арендатор: «Снимаю в аренду в этом же здании сауну «За углом». Плачу большие, я считаю, большие деньги за аренду. Там две маленьких каморочки таких. Ремонта никакого нет, не было. Я немножечко своими силами ремонтик сделала. И вот так без предупреждения – «Закрыто». Я свой отпуск прервала, сама одна работаю круглосуточно, отпуск прервала, потому что закрыли. Долгов никаких нет. Плачу аренду, плачу электроэнергию. Вот так без предупреждения взять и отключить».

Свет в «Громаде» отключили за неуплату, об этом на встрече с жителями первомайского округа сообщил глава администрации Андрей Сысоев. Вот только город к этому событию прямого отношения не имеет, ограничить снабжение может только поставщик, в этом случае «Атомэнергосбыт», перед которым так же накоплены долги.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Я очень вас прошу. Сейчас к вам подойдут люди и помогут вам составить заявление в милицию по поводу вот этого инцидента».

Так же глава Андрей Сысоев сообщил о том, что баня задолжала администрации за аренду помещений более 60 миллионов рублей.

Впрочем, у директора «Громады» версия другая. Конфликт с городскими властями, по его словам, длится с 2017 года. Ещё в мае этого года речь шла о долге в 24 миллиона, однако уже к июлю он вырос до 62 миллионов рублей. При этом, утверждает Владимир Власенков, вложили арендаторы в здание за всё время аренды, более 69 миллионов. Такую сумму назвал независимый оценщик. Конфликт пытались урегулировать мирно, но общего языка найти не удалось.

Владимир Власенков, генеральный директор ООО «Громада»: «Мы обратились к губернатору, мы обратились к прокурору, и мы обратились в управление федеральной антимонопольной службы. Так как АО «Здоровье», кому принадлежит здание, имеет договор с «Атомэнергосбытом». Те нас отключили без всяких предупреждений. То есть, они воспользовались своим монопольным правом и нарушили наши права на ведение предпринимательской деятельности».

Выход из ситуации, считает владелец «Громады», обращение в арбитражный суд. Там смогут непредвзято оценить кто, сколько и кому за что должен. А пока участники конфликта остаются при своём, клиенты комплекса продолжают переживать за любимое заведение.

Станислав Ерихинский, посетитель: «Ну, представьте себе, ну, закроют вот эту баню, сколько людей потеряют… Тут не сравнишь ни со второй баней, ни с «Гларусом», ни с третьей баней. Посадочные места там - чепуха. Не пойдёт же такой район в эту баню париться».