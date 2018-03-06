День за днём с «Арктик-ТВ»06.03.18 19:30
Посетители ночного кафе украли продукты и алкоголь
Полиция Мурманска разыскивает двух мужчин подозреваемых в краже из помещения кафе, расположенного в торгово-развлекательном комплексе по проспекту Кольскому.
В ночь с первого на второе февраля двое неизвестных похитили продукты питания и алкогольную продукцию из помещения кафе в одном из торгово-развлекательных комплексов по проспекту Кольскому. Общая сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей.
На записи видеокамер хорошо видны двое подозреваемых 17-25 лет. Полицейские города Мурманска просят всех, кто располагает информацией о личности и местонахождении данных молодых людей, сообщить в полицию по номеру «02».
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