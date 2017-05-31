Пошёл асфальт на улицы города
Мурманск потихоньку избавился от снега, на дорогах начались ремонтные работы. Летняя кампания обещает охватить дороги во всех районах города. Всего планируется починить около 200 тысяч квадратных метров дорог, а также несколько подъездных путей к 9 образовательным учреждениям.
На Домостроительной улице уже шумит тяжёлая техника, дымится свежая асфальтная смесь. Здесь находится один из участков, которые должны отремонтировать в ходе дорожной кампании этого года. Пока рабочие укатывают выравнивающий слой асфальта. Основной - положат ночью, когда транспортная загруженность улицы спадёт.
Летняя дорожная кампания затронет дороги во всех округах Мурманска. В её рамках, в том числе, запланирован ремонт дорог большими картами. Сроки окончания сейчас назвать сложно. Свои коррективы может внести погода. Пока же всё идёт по плану.
- Весна плохая, а какое будет лето, мы пока ещё не знаем, - говорит Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - График производства работ составлен. Сейчас в связи с такими плохими погодными условиями – дождём - у нас небольшое отставание, в пределах 2-3 дней. Будем корректировать все работы, подстраиваясь под погодные условия.
Всего за лето в Мурманске планируется отремонтировать 200 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и модернизировать системы освещения. В центре города работы начнутся ближе к июлю, когда большинство автовладельцев из города уедет на отдых. Пока же класть асфальт будут в отдалённых районах областного центра. Кроме того, специалисты продолжат ремонт городских лестниц и тротуаров.