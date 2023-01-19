Пошёл на рыбалку, а пришлось отбиваться от стаи волков

Житель Алакуртти отправился на рыбалку, а в итоге отстреливался от волчьей стаи.

Восемь волков окружили мужчину у реки Тунтсайоки примерно в 6 километрах от села Алакуртти. Когда они попытались накинуться, двух хищников северянину пришлось застрелить из ружья. Затем он позвонил другу, чтобы тот помог ему поймать остальных животных и обезопасить других рыбаков от встречи с хищниками.

«Вот такой красавчик. Это первый. Не получилось иначе», - комментирует удачливый рыбак.