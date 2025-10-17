Пошёл снег! Пора посетить «Норвежскую ярмарку», которая работает в Мурманске и Полярных Зорях

Сразу в двух городах - в Мурманске и Полярных Зорях начала работу «Норвежская ярмарка» верхней одежды и обуви. Масштабная распродажа будет всего пять дней.

На выставке представлено более 300 моделей верхней одежды со скидкой в два раза дешевле, чем на официальных сайтах компаний. Широкий модельный ряд – это парки, «Аляски», пуховики, дубленки кожаные куртки, бомберы как классических, так и современных стилей. С наступлением холодов коллекции особенно актуальные - тёплые и надёжные.

Станислав, старший менеджер «Норвежской ярмарки»: «Норвежская ярмарка» верхней одежды и обуви под температуру воздуха от нуля до минус 50 градусов вновь в Мурманске. «Норвежская ярмарка» выкупила весь ассортимент товара со складов европейских брендов, которые покинули российский рынок и сейчас проводит ликвидацию коллекций 2025 года».

На вставке представлен модельный ряд от 36-го до 76-го включительно, что позволяет подобрать верхнюю одежду абсолютно на любую фигуру.

Егор, менеджер «Норвежской ярмарки»: «Представляю вашему вниманию норвежскую женскую «Аляску» «Бьерн Ларсен», выполненную из мембраны. Она защищает в любую погоду от холодных ветров и дождей. Оснащена климат-контролем, в ней комфортно как в помещении, так и на улице, выдерживает до минус 40 градусов. Данная модель в магазине была 84 тысячи рублей, сейчас 39900».

Покупатель: «Мимо проходила, зашла, померила. Куртка очень удобная, мягкая, тёплая. И ещё такие скидочки удачные. Круто, супер!».

Только пять дней - с 15 до 19 октября включительно – «Норвежская ярмарка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: проспект Ленина, 70 (вход в бывший магазин «Сувениры») и в городе Полярные Зори - на ул. Энергетиков, 20 (ориентир - надувная большая куртка).

