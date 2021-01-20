Пошёл в «Научку», а пропал во Вселенной

Загадочные планеты, которые находятся в миллионах световых лет от нас, чёрные дыры и конечно, есть ли край у Вселенной – всё это люди пытаются изучить на протяжении многих лет. Но большинство тайн космоса так и остаются неразгаданными. Больше узнать о нашей планете, звёздах, окружающих её и Галактике теперь можно в новом планетарии, который открылся на базе областной научной библиотеки.

Планетарий в научной библиотеке – это небольшое пространство, где можно лучше узнать о бескрайнем космосе. Здесь есть фотозона, научная литература и конечно, вакуумный купол с проектором, на котором транслируются фильмы о тайнах Вселенной. Сейчас зрителям доступны 17 научно-популярных лент, но кинотека постоянно пополняется.

Светлана Леоневская, главный специалист Мурманской областной научной библиотеки: «У нас спрашивают родители, есть ли у нас что-то научно-популярное по органам чувств. У нас есть фильм «Зрение» и мы планируем закупать другие фильмы. Я хотела бы анонсировать уже на следующий месяц замечательный семейный фильм «Приключения Виктора и Гаро». Это мультипликационный фильм о путешествии трёх друзей по Земле».

Планетарий открылся недавно. Сейчас сеансы проходят в основном для детей и подростков. Однако организаторы планируют проводить различные тематические вечера. Например, скоро будет 14 февраля, и влюбленные пары смогут устроить здесь романтичную встречу под звездным небом. А ещё близятся Дни науки.

Владислав Кликунов, сотрудник Мурманской областной научной библиотеки: «На второй неделе февраля мы будем проводить Дни науки. Это как раз будет наша отчётная работа по планированию дополнительных мероприятий. Сюда мы пригласим всех мурманчан с их детьми от 6 и до бесконечности лет, где порадуем и научной программой, развлекательным интересным научным шоу, просмотром специальных фильмов и возможно призами».

Киносеансы длятся по 20-25 минут. Благодаря объёмному изображению в формате FullDome и сферической форме экрана у зрителей создается эффект 3Д без специальных очков.

Кстати, в феврале здесь появится аттракцион виртуальной реальности. Подробную информацию о сеансах и расписании фильмов можно в официальной группе планетария «Просто космос». Организаторы уверены, что каждый гость откроет здесь для себя много нового.