Компания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в МурманскеОпять взрывают, опять дорогу на Белокаменку перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.20 19:30

Пошла энергия в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «НОВАТЭКа»

325 опор и 56,5 километра воздушных линий - электросетевая инфраструктура для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «НОВАТЭКа» готова. Сегодня в торжественной обстановке по смонтированным компанией «Россети Северо-Запад» проводам пустили электричество.

Проект по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений на западном берегу Кольского залива получил новый импульс. Для работы такого масштабного объекта необходимо огромное количество энергии. Её бесперебойное поступление теперь будет обеспечивать инфраструктура, построенная компанией «Россети Северо-Запад».

Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «Россети»: «Сейчас здесь период холодных температур. В целом, Кольская энергосистема на текущий момент – это 1600 мегаватт. Проектная мощность Кольской верфи компании «НОВАТЭК» - 100 мегаватт, половину из которых мы запустили сейчас. То есть, можно взвесить, это 10 процентов почти всего потребления энергосистемы. Это её развитие. Это также сопутствующий эффект. То, о чём здесь мы говорили: 15 тысяч работников Кольской верфи компании «НОВАТЭК», кадры привлеченные, сопутствующий эффект – новые рабочие места у нас - энергетиков, и у других поставщиков».

Работа у энергетиков оказалась сложной. Построенные линии имеют 67 поворотов и пересекают 158 естественных и искусственных препятствий. Для того чтобы установить опоры ЛЭП, в некоторых местах приходилось использовать специальную технику, в том числе вездеходы-амфибии.

Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «НОВАТЭК»: «Мы не сомневались, что у нас будет энергия. Номы благодарны, что это всё сделано вовремя. Что мы вот только-только запускаем проект, и уже 56 мегаватт стабильно по первой категории получили энергии. Сложнейший объект – мы совершили облёт, осмотрели всё. Вот фильм смотрели. Сложнейший объект. Построили вовремя. И мы будем расширяться. Уже провели переговоры по расширению. Я тоже не сомневаюсь, что это партнёрство будет обоюдное и постоянное».

В связи с вводом в эксплуатацию масштабной инфраструктуры можно смело утверждать, что «НОВАТЭК» в Заполярье пришёл всерьёз и надолго. При этом сотрудничество компании с правительством Мурманской области будет касаться не только Кольской верфи.  В планах - развитие социальной инфраструктуры в регионе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Объём инвестиций, который «НОВАТЭК» планирует вложить в социальные проекты, превышает 6 миллиардов рублей. И один из акцентов ключевых, который мы сделаем, как-раз касается системы образования и перезагрузки нашего технического университета для того, чтобы растить и обучать кадры  для реализации работ вот на таких масштабных проектах. Прежде всего, проектах «НОВАТЭКа». Это даёт новую возможность для самореализации тем ребятам, которые сегодня учатся в наших школах. Им не нужно уезжать, искать лучшей жизни где-то в другом городе, а жить и работать в Мурманской области».

Ток на линию уже дали. Запуск прошёл при участии руководителей компаний «Россети» и «НОВАТЭК», а также губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.01.20 15:20
Хватит использовать советские термины "Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна"! Пишите правду - рыбаки российских частных компаний выловили в северных водах столько-то, а сдали на российский бер
Комментарий к новости:Рыбаки Северного бассейна нарастили вылов на 31,6%
Светлана
28.01.20 16:17
Очень хорошо, что об этом рассказыывают. Вот только все это для показухи. Я лично обращалась к Драгун И.А. с жалобой на боль в груди, он посмотрел только мою мамографию и сказал, что все" более чем
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Проверять грудь нужно так же регулярно, как и зубы
Д.О. Вернер
28.01.20 14:13
Если главадмин, вместо выполнения своих прямых обязанностей, и депутаты, вместо исполнения наказов избирателей, сами "патрулируют" районы города, то чем тогда занимаются Управления трёх админокругов?
Комментарий к новости:Состояние придомовых территорий на строгом контроле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:15Городские хроники (6+)23:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)00:00«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиПовысились потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 44 копейки, евро - почти на 55 копеек-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыМихаил Шмаков призывает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 139 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика