Пошла энергия в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «НОВАТЭКа»

325 опор и 56,5 километра воздушных линий - электросетевая инфраструктура для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «НОВАТЭКа» готова. Сегодня в торжественной обстановке по смонтированным компанией «Россети Северо-Запад» проводам пустили электричество.

Проект по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений на западном берегу Кольского залива получил новый импульс. Для работы такого масштабного объекта необходимо огромное количество энергии. Её бесперебойное поступление теперь будет обеспечивать инфраструктура, построенная компанией «Россети Северо-Запад».

Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «Россети»: «Сейчас здесь период холодных температур. В целом, Кольская энергосистема на текущий момент – это 1600 мегаватт. Проектная мощность Кольской верфи компании «НОВАТЭК» - 100 мегаватт, половину из которых мы запустили сейчас. То есть, можно взвесить, это 10 процентов почти всего потребления энергосистемы. Это её развитие. Это также сопутствующий эффект. То, о чём здесь мы говорили: 15 тысяч работников Кольской верфи компании «НОВАТЭК», кадры привлеченные, сопутствующий эффект – новые рабочие места у нас - энергетиков, и у других поставщиков».

Работа у энергетиков оказалась сложной. Построенные линии имеют 67 поворотов и пересекают 158 естественных и искусственных препятствий. Для того чтобы установить опоры ЛЭП, в некоторых местах приходилось использовать специальную технику, в том числе вездеходы-амфибии.

Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «НОВАТЭК»: «Мы не сомневались, что у нас будет энергия. Номы благодарны, что это всё сделано вовремя. Что мы вот только-только запускаем проект, и уже 56 мегаватт стабильно по первой категории получили энергии. Сложнейший объект – мы совершили облёт, осмотрели всё. Вот фильм смотрели. Сложнейший объект. Построили вовремя. И мы будем расширяться. Уже провели переговоры по расширению. Я тоже не сомневаюсь, что это партнёрство будет обоюдное и постоянное».

В связи с вводом в эксплуатацию масштабной инфраструктуры можно смело утверждать, что «НОВАТЭК» в Заполярье пришёл всерьёз и надолго. При этом сотрудничество компании с правительством Мурманской области будет касаться не только Кольской верфи. В планах - развитие социальной инфраструктуры в регионе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Объём инвестиций, который «НОВАТЭК» планирует вложить в социальные проекты, превышает 6 миллиардов рублей. И один из акцентов ключевых, который мы сделаем, как-раз касается системы образования и перезагрузки нашего технического университета для того, чтобы растить и обучать кадры для реализации работ вот на таких масштабных проектах. Прежде всего, проектах «НОВАТЭКа». Это даёт новую возможность для самореализации тем ребятам, которые сегодня учатся в наших школах. Им не нужно уезжать, искать лучшей жизни где-то в другом городе, а жить и работать в Мурманской области».

Ток на линию уже дали. Запуск прошёл при участии руководителей компаний «Россети» и «НОВАТЭК», а также губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.