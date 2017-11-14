Пошла мурманская рыбка в Голландию!

Во время VI Мурманской международной деловой недели состоялась и традиционная встреча с заместителя губернатора с делегацией из Голландии. Уже не первый год зарубежные гости приезжают в Мурманск. Иностранцы обсуждают не только вопросы бизнеса и развития, но и делятся опытом с северянами. Однако, всё же не стоит забывать, что именно Голландия является нашим вторым основным торговым партнёром.

- Экспорт в последние годы на 70 процентов вырос и, в основном, за счёт рыбы, как ни странно, - отметил во время визита первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. - Традиционный экспорт это нефтепродукты и металлы: никель, медь. Но вот статистика показывает, что порядка 150 миллионов долларов было заработано нашими предприятиями от продажи рыбопродукции в Голландию.