Пошла плата за риск

Минздрав объяснил, по какому принципу будут осуществляться дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Более того, правительство Мурманской области расширило список тех, кому они положены. Дополнительные деньги будут выделены из областного бюджета.

Указ о введении стимулирующих выплат медикам Президент Российской Федерации подписал ещё в конце апреля. Согласно ему, за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также за выполнение особо важных работ, доплачивают медработникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлен новый вирус. Однако, как рассчитывать надбавку, сразу не определили. Чтобы избежать разночтений, Минздрав объяснил, по какому принципу будет осуществляться доплата.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Разъяснения пошли после изменения постановления правительства. Чётко указывают, что это является единовременной выплатой. То есть, без учёта фактически отработанного времени. И, по сути, являются такой своеобразной платой за риск. Один раз отработал или весь месяц - разницы не имеет. Человек работал в специализированной бригаде, которая ездит на вызовы к таким пациентам, или то же самое в первичке, стационарах, поэтому за то, что человек осознанно пошёл на этот риск, эта единовременная выплата и осуществляется».

Выплаты уже начали проводиться. Например, в мурманской инфекционной больнице врачи надбавки получили в полном объёме. С самого начала пандемии в этом медучреждении сделали обсерватор для заражённых коронавирусом. Сейчас здесь содержат примерно 150 пациентов. С ними работают около 30 человек.

Ксения Лишко, исполняющая обязанности заведующего инфекционным отделением: «Выплаты все обещанные: и федеральные, и региональные деньги мы получили в полном объёме. Как врачебный персонал, как средний, так и младший. У меня замечаний, именно у моих сотрудников, по этому поводу никаких нет. Все довольны, работаем дальше».

Елена Власова, старшая медицинская сестра реанимационного отделения №4: «По нашему отделению не было никаких заминок. Всё согласно табелю. Подавались табеля и выплачивалось всё, как положено. В дни зарплаты мы всё получили».

Правительство Мурманской области меры поддержки решило расширить. Помимо врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей скорых, в Заполярье за работу с потенциально опасными пробами доплачивать планируется также лаборантам, судмедэкспертам и патологоанатомам. Кроме того, за счёт бюджета врачам, имеющим дело с коронавирусом, планируется дополнительно оплачивать переработку.