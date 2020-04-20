День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.04.20 19:30
Пошли выплаты безработным, но не всем
63 человека, потерявшие работу и оставшиеся без дохода из коронавируса, уже сумели получить региональную доплату. С момента запуска программы общая сумма выплат составила более 678 тысяч рублей.
Министр финансов Мурманской области Елена Дягилева ещё раз объяснила северянам, кто имеет право на помощь, а кому будет отказано.
Елена Дягилева, министр финансов Мурманской области: «Это у нас трудоспособные граждане, потерявшие работу в период с 30 марта. Сумма в целом 27 тысяч 899 рублей. Это МРОТ: федеральная часть - 16 тысяч рублей и региональная доплата около 10 тысяч. Граждане, которые были уволенные за нарушение трудовой дисциплины, работавшие меньше 30 дней или по сокращению штата на эти выплаты рассчитывать не должны».
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