Посидеть за штурвалом вертолёта – нет проблем, если есть интерес

Авиаторы Северного флота устроили школьникам необычный праздник.

Авиаторы Северного флота показали авиационную и специальную технику детям участников СВО и юнармейцам на аэродроме.

В лётных домиках военнослужащие развернули для юных гостей выставку современного оружия и технических приспособлений, которые применяют в зоне СВО. Особое внимание было уделено интерактивной части: дети познакомились с работой авиационных специалистов, устройством вертолётов и спецтехники.

Юные гости задавали немало вопросов о тонкостях профессии военного лётчика и особенностях службы в авиации Северного флота.

Позывной «Булат», военнослужащий отдельной авиационной эскадрильи: «Надо, чтобы дети знали и понимали, с кем мы боремся и за что мы боремся. И какова наша цель. Эта акция для нас очень важна. Я считаю, что цели акции достигнуты. Народ и армия – едины».

Также гости увидели вертолёты МИ-8, специальный мобильный комплекс наземной поисково-спасательной команды и другую технику, стоящую на вооружении Северного флота.

А затем был показ действий мобильной группы десанта, которая, высадившись с борта вертолёта, отразила нападение на аэродром диверсантов.

В завершение программы дети увидели, как вертолёт Ми-8 выполняет элементы простого пилотажа над аэродромом.