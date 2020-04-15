Послаблен6ий не будет - Мурманская область оказалась в тройке лидеров по приросту заболевших коронавирусом

Ещё до выступления Президента РФ большой брифинг провёл губернатор Мурманской области. Своё выступление Андрей Чибис посвятил вопросу мер, призванных остановить распространение коронавирусной инфекции в регионе. Говорил глава области долго, но ключевой посыл понятен, скорее всего, никаких послаблений существующего режима ограничений в ближайшее время не будет. Ведь Мурманская область - в тройке лидеров по приросту заболевших.

А начать стоит с актуальной статистики. В регионе 268 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. 14 пациентов выздоровели и выписаны с больницы. Ещё у 46 человек получен предварительно положительный анализ. После такого роста числа заболевших, назрела необходимость рассказать о том, как власти будут справляться со сложившейся ситуацией. Но сначала о причинах такой вспышки на стройке «НОВАТЭКа»

Большинство работников, скорее всего, заразил, приехавший из Киргизии, специалист, сейчас, по словам губернатора, на предприятии работают несколько тысяч человек. О мерах, принятых в районе Междуречья и Белокаменки, мы уже сообщали, там введён режим ЧС, развернут мобильный госпиталь МЧС.

Вот только болезнь у большинства инфицированных протекает в лёгкой форме. Таких граждан по примеру Москвы в региональном правительстве предлагают лечить дома. А чтобы заболевший не контактировал со здоровыми людьми, или не сбежал из квартиры, отслеживать пациентов будут с помощью трекеров - электронных маячков. Пробная партия из таких 120 устройств уже закуплена. Впрочем, вариант госпитализации никто не отменял, просто теперь есть выбор.

А ещё глава региона отметил, что праздник, посвященный 75-й годовщине Победы, отменять не будут. Программу мероприятий скорректируют в зависимости от ситуации. О том, каким будет праздник 9 Мая в этом году ,расскажут чуть позже, возможно, торжественные мероприятия перенесут. Скорее всего, раньше наступят и летние каникулы у школьников, такие решение могут принять ближайшее время. Ведь по прогнозам пик заболеваемости в регионе ещё не наступил и число зараженных, по мнению губернатора, вырастет.