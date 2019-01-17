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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.19 19:30

Послание мурманских учёных нашли на пляже в Арабских Эмиратах

Капсула почти полвека передвигалась по планете и скоро она вернётся на родину.

Для подсчета численности и определения карты миграций животных учёные используют различные устройства: капсулы с посланиями, радиометки и спутниковые маяки. Такие метки  ежегодно находят и возвращают учёным порой из совершенно неожиданных мест. Так, недавно капсулу из Мурманска обнаружили на берегу роскошного пляжа Корниш Бич в арабском эмирате Абу-Даби. В послании, которое было отправлено в начале семидесятых прошлого века, учёные просили вернуть находку. Советских исследователей также интересовал вес, размер и вид рыбы, в которой, по их мнению, должны были найти капсулу.

«Более подробно сказать о том, какая конкретно рыба была помечена, в каком районе, кем конкретно из сотрудников ПИНРО, в каком рейсе – это еще предстоит узнать, - комментирует Евгений Шамрай, заместитель директора по научной работе ПИНРО. - В настоящее время мы поднимаем наши активные материалы для того, чтобы найти по номеру метки эту информацию».

Сообщение о находке вместе с фотографиями появилось в «Твиттере». Нашли капсулу энтузиасты, которые пишут книгу о поисках в Мировом океане пяти миллионов фрагментов детского конструктора. Детали игрушек ещё в конце прошлого века попали в море с борта одного из судов. Что же касается найденного артефакта, то маршрут его перемещения из Баренцева моря в Персидский залив, а это более 5 тысяч километров, остаётся загадкой.

«Скорее всего, эта рыба была пиологическая, следовательно, её могли употребить в пищу птицы, морские млекопитающие или акулы. И те, и другие совершают очень протяженные миграции и вполне могли из Баренцева моря, например, перелететь на зимовку в южные районы, поэтому она там и была обнаружена», - комментирует «Арктик-ТВ» Евгений Шамрай, заместитель директора по научной работе ПИНРО.

Находка представляет как научный, так и исторический интерес, потому что такие маяки находят регулярно, но настолько далеко мурманские капсулы ещё не попадали. Обычно, их фиксируют в территориальных водах соседних государств.

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