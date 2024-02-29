Послание президента детально проработанное, содержательное, направленное на то, что очень востребовано в регионах, и особенно в регионах Арктической зоны – Андрей Чибис

Сегодня Президент России Владимир Путин озвучил ряд глобальных федеральных мер социальной поддержки россиян, которые скажутся на благоличии жителей России и нашего региона.

Как отмечает губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава государства подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии России. В рамках нового нацпроекта «Семья» продлевается программа льготной семейной ипотеки до 2030 года с сохранением базовых параметров, семьи с детьми до 6 лет получат льготную ставку 6%; выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка будет продлена до 2030 года; программа материнского капитала продлена до 2030 года, в два раза увеличен налоговый вычет на второго ребёнка и подняты вычеты на третьего и последующих детей.

Отметим, в Мурманской области по инициативе губернатора поддержке семей с детьми уделяется особенное внимание. «В рамках плана «На Севере – жить» действует ряд региональных программ, среди них – «Зарплата мамы», «Подарок новорождённому», региональный материнский капитал и многие другие», - сказал Андрей Чибис.