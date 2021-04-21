Послание Президента РФ смотрели все военнослужащие СФ свободные от боевой подготовки, дежурства и вахты

На Северном флоте с дисциплиной полный порядок! Послание Президента РФ смотрели все военнослужащие свободные от боевой подготовки, дежурства и вахты.

На флагмане Северного флота тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий» просмотр был организован в кают-компании офицеров и столовой команды по телевизору. Для моряков ракетного крейсера «Маршал Устинов» в столовой команды была развёрнута система видеопроецирования на экран.

В сухопутных и береговых частях, послание Президента России смотрели в клубах воинских частей и в комнатах отдыха ротных помещений. С посланием также были ознакомлены военнослужащие отдалённых гарнизонов Крайнего Севера и проходящие службу на островах Ледовитого океана.