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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.03.24 20:30

Послание Владимира Путина к Федеральному Собранию задало тон и информационную направленность уходящей недели

В четверг Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Ряд инициатив главы государства затронет непосредственно Мурманскую область. Владимир Путин озвучил целый ряд глобальных федеральных мер поддержки, которые скажутся и на благополучии жителей России, и нашего региона.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Анна Грецкая, главный специалист (отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения Управления гражданской обороны и защиты населения) Главного управления МЧС России по Мурманской области; Артемий Волохов, участник медиапроекта «Воскресный день»; Яна Петрова, завуч Воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Кола; Татьяна Савельева, руководитель цирка « Комплимент»; Фёдор Шпагин и Илья Иванов, артисты цирка.

В четверг Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Ряд инициатив главы государства затронет непосредственно Мурманскую область. Владимир Путин озвучил целый ряд глобальных федеральных мер поддержки, которые скажутся и на благополучии жителей России, и нашего региона.

Завершилось масштабное обучение общественных наблюдателей Мурманской области, которые примут участие в выборах Президента России. Всего подготовку прошли около 1200 человек.

На календаре март – до выборов остались считанные дни. Корреспонденты «Арктик-ТВ» поинтересовались у мурманчан, будут ли они голосовать и каким способом.

В январе годовая инфляция в Мурманской области ускорилась и составила 9,0% после 7,9% месяцем ранее. На динамику повлияли высокая потребительская активность, а также возросшие издержки производителей и поставщиков. Годовой рост цен на продукты питания ускорился по сравнению с предыдущим месяцем. Повышенный спрос на услуги кафе и ресторанов из-за увеличения турпотока в регион привёл к тому, что цены на их продукцию в январе росли быстрее, чем в декабре. Из-за увеличения затрат кондитеров на импортное сырьё и логистику выросли цены на шоколад и выпечку. Для устойчивого возвращения инфляции к цели Банку России потребуется поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия продолжительное время. По прогнозу регулятора с учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция в 2024 году снизится до 4,0–4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В Мурманске завершилась ежегодная школа «Заполярный Техноград», где школьники решали задачи предприятий региона.

18 упаковок сливочного масла на сумму 2,5 тысячи рублей украл житель Оленегорска в одном из магазинов города. Мужчина незаметно от других посетителей положил их в пакет и вышел, минуя кассовую зону. Факт кражи был выявлен при просмотре записей с камер видеонаблюдения. После задержания подозреваемый пояснил, что совершил хищение продуктов питания с целью дальнейшего сбыта. Теперь нарушителю закона грозит до 1 года лишения свободы

В Мурманске начались съёмки столичного проекта. Ведущие пробуют жить за Полярным кругом и расскажут о плюсах и минусах столицы Арктики.

Маскировочные сети, сухой душ, тёплая одежда и другие изделия, созданные руками северных мастериц, представили на выставке в музее Полярного. Представители добровольческих движений рассказали о том, чем, а главное, почему помогают бойцам СВО.

В Мурманской научной библиотеке Всероссийский день Арктики отметили интересными лекциями о развитии рыболовства, кораблестроении и Северном морском пути

Воскресить русскую поэзию – миссия непростая, но выполнимая. Главное, отыскать дарования, которые поднимут искусство с колен. За это взялся самый популярный и востребованный автор стихов в России Дмитрий Кравченко. Такое звание он получил в прошлом году.

Гибкость и грация – это не дар природы, а результат усердных тренировок. И добиться его может каждый, несмотря на возраст или вес. В этом, например, уверены воздушные гимнасты из Мурманска, которые совсем недавно показали отличные результаты на всероссийских соревнованиях.

Недавно мы отмечали праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, и уже начались приготовления к 8 Марта. Анастасия Кочурова, журналистка «Арктик-ТВ»  побывала в месте, где всегда весна, и узнала, как выращивают тюльпаны в Заполярье.

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