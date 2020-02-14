После дальнего похода морякам вручили жареного поросёнка

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», выполнявший задачи в дальней морской зоне в течение двух с половиной месяцев, прибыл в главную базу Северного флота – Североморск. В торжественной встрече корабля принял участие заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Он поздравил экипаж с успешным выполнением поставленных задач, отметив, что североморцы готовы действовать, как в северных, так и в южных широтах. По флотской традиции командиру корабля капитану 1 ранга Александру Езееву вице-адмирал Олег Голубев вручил жареного поросёнка.

В ходе мероприятия состоялось награждение отличившихся военнослужащих.

Большой противолодочной корабль «Вице-адмирал Кулаков» вышел в поход из Североморска 3 декабря. За 72 суток корабль прошёл более 14 тысяч морских миль через Баренецево, Норвежское, Северное, Средиземное и Чёрное моря. Совершил деловой заход в греческий порт Пирей и вместе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» принял участие в совместном учении сил Северного и Черноморского флотов в январе с.г.