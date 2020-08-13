После длительного карантина в Мурманской области готовятся открыть рестораны и торговые центры

Кафе, рестораны, поликлиники и даже бассейны вновь начнут работать по привычному режиму. Эпидемиологическая ситуация, по словам специалистов, позволяет ослабить введенные ранние ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией.

В Мурманской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, поэтому с 19 августа возобновляется полноценная работа торговых центров, ресторанов, кафе и баров, практически полностью остановленная из-за эпидемии.

С середины следующей недели больницы начнут плановую госпитализацию с обязательным тестированием.

Лена Лукичёва, руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Ситуация позволяет нам рассмотреть возможность снятия ограничений в области и перейти к плановой вакцинации, к плановой госпитализации. Вакцинацию будем проводить по эпидемиологическим показаниям. Мы надеемся, что все будет благополучно, а дети пойдут в школу в обычном режиме».

Места общественного питания смогут принимать посетителей при условии, расстановки столов на расстоянии 1,5- 2 метров , либо между ними должна находиться специальная перегородка, которая позволит соблюдать безопасную дистанцию.

Через неделю откроются все спортивные объекты, в том числе бассейны. К полноценной работе вернутся МФЦ, музеи и библиотеки, гостиницы и турбазы, а также санатории и пансионаты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это не означает, что всё снизилось, заболеваемость падает и можно расслабиться и не соблюдать правила безопасности. Их соблюдать нужно, в том числе и в трудовых коллективах, потому что источником заболевания часто становятся нарушения правил безопасности в трудовом коллективе».

Риск заболеть коронавирусом или ОРВИ всё ещё высок, впереди межсезонье с характерной дождливой и прохладной погодой, поэтому следует продолжать соблюдать масочный режим в публичных местах и в общественном транспорте.

Если снижение уровня заболеваемости будет продолжаться, то уже в середине сентября смогут открыться театры, ночные клубы, а также детские развлекательные центры.