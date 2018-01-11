После двухлетнего моратория возобновляется промысел мойвы

Квота составит порядка 205 тысяч тонн. Событие можно назвать знаковым и для рыбаков, и для потребителей, которые получат свежую и доступную по цене рыбу.

Промышленный промысел мойвы был приостановлен в 2016 году из-за снижения её нерестовых запасов, разрешение на вылов имели только учёные. Для рыбаков начало года, совпадающее с путиной мойвы, несколько лет было временем простоя, а народная рыба по социальной цене пропала с прилавков. Мурманские тралы в этом году привезут на берег около 80 тысяч тон мойвы. Так что любимого жителями области деликатеса с запахом огурцов хватит на всех. А вот новость о том, что квота на добычу трески и пикши сократиться, не порадует тех, кто обычно устаивает рыбные четверги, ведь стоимость этих видов рыб наверняка вырастет.