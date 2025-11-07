После капитального ремонта в Мурманске торжественно открыли общежитие для полицейских

Комнаты полностью готовы к заселению сотрудников ведомства и их семей.

Красная лента перерезана, а значит, первые жильцы уже могут зайти и осмотреть свои апартаменты. Одной из них стала семья Поповых. Они заедут не одни, а вместе с детьми Ариной и Ильей.

Кирилл Попов, сотрудник УМВД России по Мурманской области: «По ремонту всё хорошо: чистенько, светленько. Детям понравилось тоже, уже побегали, поиграли в большом холле».

Анастасия Попова, сотрудник УМВД России по Мурманской области: «Ждали очень сильно открытия, чтобы скорее заехать и комфортно жить».

В здании 1988 года по плану капитального ремонта завершена модернизация инженерных систем, сделана полная внутренняя и фасадная отделка. Чтобы заехать и жить здесь есть все условия: душевые, санузлы, кухни с техникой, спальные комнаты с кроватями, тумбочками и шкафами.

Алексей Веселовский, начальник УМВД России по Мурманской области: «Мы создали действительно комфортные условия для наших сотрудников. Были использованы самые современные отделочные материалы, помимо этого мы закупили необходимую мебель, бытовую технику. Сделали всё максимально возможное для комфортного проживания наших сотрудников и для вновь прибывающих молодых специалистов. В ближайшее время, надеемся, что 14 семей, которым уже распределены жилые помещения, прибудут и мы уже справим новоселье».

Всего в здании дома №6 на улице Инженерной 44 комнаты, предназначенные для комфортного жилья.