День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.21 19:30
После капитального ремонта в Туломе открыли амбулаторию
Учреждение отремонтировали в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которую инициировал Президент России.
В Туломе проживает без малого две с половиной тысячи человек, почти 500 из них - дети. «Взрослых и маленьких пациентов уже начали принимать в новых и более комфортных условиях», - отметил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Чибис, глава региона.
От села до ближайшей больницы - Кольской ЦРБ 26 километров. Каждый день ездить в райцентр пациентам тяжело, поэтому практически весь спектр медицинских услуг населению Туломы оказывают в шаговой доступности от дома.
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