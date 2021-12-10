После капитального ремонта в Туломе открыли амбулаторию

Учреждение отремонтировали в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которую инициировал Президент России.

В Туломе проживает без малого две с половиной тысячи человек, почти 500 из них - дети. «Взрослых и маленьких пациентов уже начали принимать в новых и более комфортных условиях», - отметил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Чибис, глава региона.

От села до ближайшей больницы - Кольской ЦРБ 26 километров. Каждый день ездить в райцентр пациентам тяжело, поэтому практически весь спектр медицинских услуг населению Туломы оказывают в шаговой доступности от дома.