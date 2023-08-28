После летнего отдыха дети должны сдать анализы!

Возвращаясь, домой после отпуска дети привозят с собой загар, сувениры, яркие впечатления, а иногда и паразитов. Чем страшны гельминты? К чему могут привести немытые руки? Например, к энтеробиозу - болезни, вызываемой паразитическими червями.

Чтобы детский сад или начальные классы не ушли на карантин, все дети после отпуска должны проходить обязательную медкомиссию.

Анна Коткова, заместитель главного врача по медицинской части Мурманской городской детской поликлиники №1: «После летнего отдыха дети обязаны сдать анализ кала на яйца глистов и соскоб на энтеробиоз, пройти тубиркулинодиагностику. Это либо реакция манту, либо диаскинтест по возрасту, если ранее в течение года ребенок не проходил её».

Медкомиссия не займёт много времени. Чтобы сдать анализы и получить справку, уходит в среднем три дня. Записаться на необходимые процедуры можно через регистратуру колл-центр или же онлайн.

Анна Коткова, заместитель главного врача по медицинской части Мурманской городской детской поликлиники №1: «Для тех школ, которые закреплены за нашей детской поликлиникой, мы проводим забор анализов на базе школ. Обращаться в детскую поликлинику за получением направления, либо получения результатов анализов, не требуется. Те родители, которые хотят самостоятельно сдать анализы, они могут также обратиться в детскую поликлинику, получить направление на анализы, в этот же день сдать анализы и на сестринском посту получить их результаты. Обращаться на приём к врачу, либо к фельдшеру не требуется».

В случае, если один ребёнок имеет паразитарное заболевание, он может передать его другим контактно-бытовым путём. Поэтому врачи напоминают правила профилактики: тщательно мыть руки, не грызть ногти и не облизывать пальцы, обязательно мыть овощи и фрукты перед потреблением, а также держать игрушки и предметы обихода в чистоте.