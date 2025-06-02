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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.06.25 19:30

После МТЭЦ - колдобины в микрорайоне

Ещё одна компания из рубрики «И так сойдёт» – Мурманская ТЭЦ, специалисты которой, по словам жителей микрорайона, вели работы на Кольском проспекте, 41 и 43.

Начатое здесь закончили, котлован зарыли, а вот разбитый техникой асфальт, остался. Эти дорожки, как отмечают горожане, делали по программе благоустройства дворов, а теперь снова разруха.

Как заставить организацию восстановить покрытие, задаются вопросом инициативные жители. 

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