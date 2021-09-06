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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.09.21 19:30

После нашествия художников в Росте осталась красота

Все чаще столица Заполярья стала пополняться новыми арт-объектами и муралами, создателями которых являются как местные художники и архитекторы, так и энтузиасты из других стран. Совсем недавно объектом нашествия творцов стал микрорайон Мурманска - Роста. Преобразился он благодаря международному фестивалю урбан-арта.

Один из самых отдаленных микрорайонов Мурманска – Роста никогда не славился яркими красками и красивыми инсталляциями. Решить эту проблему помог фестиваль урбан-арта «Рост». Благодаря ему у местных жителей появилось 14 новых арт-объектов. Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось пообщаться с одним из авторов уникальных сооружений. Им оказался популярный в столице Заполярья дизайнер Вальченто, который собственными силами соорудил несколько небольших беседок и скамейку в форме таксы.

Валентин Петров, дизайнер: «Есть сейчас такой тренд – привлекать внимание к труднодоступным районам. Есть такое мнение, когда в районе работают художники, то люди видят, что району уделяется внимание, сами люди начинают меняться, становиться добрее, следить за этой красотой, в себе развивать творческие качества, реализовывать творческий потенциал».

Возле новых арт-объектов уже с удовольствием резвятся дети, устраивая импровизированный «пикник» с соком и чипсами. Жаль, что не все ценят чужой труд. Например, буквально через сутки после установки одну беседку безжалостно опрокинули. Исправлять ситуацию пришлось общими силами.

В микрорайоне появились не только новые места для отдыха, некоторые здания Росты украсили необычными муралами. Рисовали на стенах художники из пяти стран: России, Сербии, Молдовы, Беларуси и Армении. 

Павел Картинкин, дизайнер: «Мне понравилось, как ребята оформили дома. Очень красиво, необычно, с разными тематиками: саамскими, роспись. Много-много другого. Очень классно, здорово».

Провести фестиваль стало возможным благодаря Президентскому гранту в размере 500 тысяч рублей. На эту сумму были закуплены краски и расходные материалы. Помимо этого, для участников также проводили лекции, мастер-классы и воркшопы.

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