После перебоев с электричеством некоторые горожане боятся пользоваться лифтами

Перепады электроснабжения в эти дни в разных частях города привели, в том числе, к сбоям в работе лифтов многоквартирных домов. Специалисты говорят о рекордном количестве обращений. Некоторые горожане теперь боятся пользоваться подъемными устройствами. В чем причина остановки лифтов и как вести себя, если вы застряли в лифте в следующем сюжете.

Если вы оказались запертыми в кабине лифта, первое правило - не паниковать. Нужно сразу обратиться в службу ремонта лифтов и вам обязательно помогут. К скачкам напряжения, которые то и дело случаются в течение нескольких дней, северная столица оказалась не готова. Лифты то и дело останавливались, нередко вместе с мурманчанами, которые на какое-то время становились пленниками кабин подъемных устройств.

В последние годы в Мурманске активно меняют лифты. По словам специалистов, новые устройства с электронным управлением более чувствительны к перепадам напряжения, чем старые - механические. Но даже если вам не повезло застрять в лифте, волноваться не стоит. Абсолютно все подъемники для многоквартирных домов устроены максимально безопасно для человека и в случае прекращения подачи электропитания, вреда пассажирам не нанесут.

От последующих перебоев с электроснабжением город, вполне вероятно, не застрахован. Поэтому, если вы застряли в лифте, помните, все устройства оснащены кнопкой прямой связи с диспетчером. Достаточно нажать ее и сообщить о проблеме. Вас вызволят из застрявшего лифта максимально быстро. Или воспользоваться личным телефоном, по которому также можно быстро связаться с аварийной службой «Мурманск-лифта».

Много неприятностей и финансовых потерь доставили горожанам перебои с электричеством. Люди часто жаловались на перегоревшие электроприборы, лидерами в числе которых по традиции стали холодильники и телевизоры. Много жалоб на коллапс с электроснабжением поступало и в адрес управляющих компаний, особенно в Первомайском округе.

Из-за полного отключения насосов «Мурманскводоканала» были перепады с водоснабжением, а после его восстановления, вода было мутной, а в ряде случаев с окалиной. Устранение проблемы потребовало времени усилий. Какие еще сюрпризы принесет нестабильная работа ресурсоснабжающей организации - неизвестно.