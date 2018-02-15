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День за днём с «Арктик-ТВ»15.02.18 19:30

После погрома мурманский приют бездомных животных разыскивает своих собак

Волонтёры и руководство разгромленного приюта в Мурманске до сих пор не могут найти нескольких собак. Животные то ли забрали с собой злоумышленники, то ли четвероногие, испугавшись,  разбежались  по окрестностям. Руководитель приюта для бездомных животных просит помощи у земляков в поисках пропавших собак, может быть, вы видели их на улицах города:

Лиза - ласковая и человекозависимая собака, подойдёт к любому; Душечка - тяжелобольная, грузная собака с одышкой.  У неё больной позвоночник, из-за чего подволакивает задние лапы. Осторожная и к чужим может не подойти; Фимочка - пожилая, в прошлом сильно застуженная, глухая маленькая собака, доверчивая и ласковая; Люся - пугливая и недоверчивая, не подойдёт к чужим, но абсолютно не агрессивная (последний раз её видели в ночь с 14 на 15 февраля в районе остановки общественного транспорта «Ул. Кооперативная»).

Если вы встретите на улицах города кого-нибудь из этих бывших обитательниц приюта, руководитель организации просит сообщить об этом по телефону: 8-921-271-93-93.

 

 

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Андрей Николаевич
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Подобные предприятия надо закрывать и кто там работает тока мести улицу.
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ROSS
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