После продолжительного ремонта в бассейне Снежногорска открыли малую чашу для юных северян - будущих пловцов

И теперь возможность обучаться плаванию появилась даже у малышей.

Затянувшийся ремонт малой чаши бассейна «Дельфин» в Снежногорске наконец-то завершён. Первыми пригласили уже опытных ныряльщиков из детского сада. У этих малышей есть бассейн в дошкольном учреждении,

поэтому пловцам есть, с чем сравнить.

- Всё хорошо, вода теплая.

- Плавать меня Елена Владимировна научила.

Инструктор отмечает, что пользу плавания сложно переоценить, занятия помогают сохранить и восстановить здоровье, поэтому учиться держаться на воде можно и нужно с раннего возраста.

Елена Гнездилова, инструктор по физической культуре детского сада №9, г. Снежногорск: «Хорошо держатся на воде, воду не боятся. Самое главное, задерживать дыхание и выполнять упражнения. Здесь очень хорошее оснащение бассейна, есть и пояса, и доски, и нудлы – всё для того, чтобы дети посещали, радовались. И родители, чтобы были довольны».

Температура воды около 30-31 градуса, поддерживают её постоянно. Внимательно следят и за санитарными нормами. Раз в две недели специалисты сдают пробы воды в СЭС, чтобы получить заключение о состоянии среды. Каждый понедельник проводится санитарная обработка чаш, в этот день бассейн для посещения закрыт.

Для взрослых в плавательном бассейне проводят регулярные занятия, например, аквааэробикой. Теперь появятся уроки и для самых юных снежногорцев.

Анастасия Тертышникова, и.о. директора Детско-юношеской спортивной школы, г. Снежногорск: «У нас набрана группа с пяти лет, а в ближайшее время будем открывать группу «Мама и малыш» - с трёх лет. К нам могут приходить мамочки со своими малышами, будут индивидуальные занятия, будут групповые занятия, для деток помладше - с трёх лет».

В «Дельфине» предусмотрены льготы для ветеранов боевых действий и участников СВО – для них посещение бассейна бесплатное. Также 1 час бесплатного плавания по выходным доступен для инвалидов и пенсионеров. Со скидкой водные процедуры могут принимать и многодетные семьи.