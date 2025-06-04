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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.06.25 19:30

После продолжительной болезни не стало сенатора Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой

Много лет она трудилась на благо Кольского Севера. 16 июня ей бы исполнилось 52 года

Татьяна Анатольевна родом из Донецка, но волею судьбы её главным домом стал Север. В 1996 году она начала трудовой путь в отделении банка флотской столицы. В 2015 стала депутатом местного совета, а затем и заместителем председателя. Уже с 2019 года Татьяна Сахарова руководила мурманским региональным исполкомом партии, спустя два года её избрали депутатом областной Думы.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы% «Татьяна Анатольевна - ребёнок, который родился в семье военных. Папа служил в войсках ПВО на Кольском полуострове. Поэтому, она знает жизнь военнослужащих. И активно в реновацию ЗАТО она была посвящена. Посещала все военные гарнизоны и стремилась, понимая, в каких гарнизонах её детство прошло, чтобы нынешнее поколение жило более комфортно. Будем говорить так».

Татьяна Анатольевна всегда трудилась на благо северян. Внимательно прислушивалась к просьбам жителей, активно помогала и участникам СВО. Женщина с большим сердцем и бесконечной энергией, отзывались о ней североморцы.

Владимир Евменьков, глава ЗАТО г. Североморск: «Сколько лет я с ней знаком, это несколько десятков, она всегда искренне и беззаветно любила этот город. Она любила город, она любила жителей. И одна из её главных черт, которыми она запомнится, это неистребимое желание попытаться помочь каждому. Для неё не было проблем, если к ней обратился человек, проблем больших или меленьких. Каждая проблема становилась её проблемой. Всё, с чем приходили люди, пропускала через себя».

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Таня – человек дела. От Тани никто никогда не слышал в сложной ситуации слова «нет».  Она всегда искала способы, чтобы решить любую задачу, выполнить любое дело. Таня – это плечо, мы много добрых дел сделали вместе».

В 2021 году Татьяна Анатольевна стала сенатором Совета Федерации от Мурманской области. Мало кто знал, но долгое время она боролась с тяжёлой болезнью. Несмотря на плохое самочувствие, сенатор активно работала.

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