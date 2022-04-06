После продолжительной болезни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский

75-летний политик - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженный юрист России и доктор философских наук. Он был депутатом Государственной Думы с 1993 года.

Первым о смерти Жириновского во время заседания Госдумы сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.

Народные избранники, к слову, в этот день рассматривали вопрос об ответственности за отрицание решающей роли СССР в разгроме нацистских войск. Не секрет, что Владимир Вольфович немало времени посвятил геополитике, читал лекции на эту тему.

Узнав новость о смерти коллеги, работу депутатов председатель Госдумы Вячеслав Володин решил прервать.