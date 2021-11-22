После просмотра фильма «Небо» командующий Северным флотом выразил его создателям благодарность

Фильм был создан при поддержке Министерства обороны и рекомендован главой ведомства Сергеем Шойгу к обязательному просмотру всем военнослужащим.

Первыми в Североморске «Небо» на большом экране увидели призывники и контрактники отдельного морского инженерного полка и центра связи Северного флота. Вместе с ними кинокартину посмотрели североморские морские кадеты и юнармейцы.

Чуть позже кино оценил и командующий Александр Моисеев. После сеанса он поделился своими впечатлениями.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Есть реальные жизни тех, кто, исполняя долг своей профессии, служат в таких условиях. Фильм очень реальный. Убеждён, что его нужно посмотреть всем».