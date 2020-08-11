После разбоя - дорога в тюрьму

Ближайшее время состоится суд над мужчиной, который в апреле этого года напал на женщин, ждавших служебный транспорт на остановке общественного транспорта «Улица Гагарина» в Мурманске.

Парочка мурманчан захотела лёгкой наживы, вот только желание теперь, скорее всего, обернется реальным сроком для одно из них. Такая судьба у мужчины, который вместе со случайным подельником решил напасть на женщин, ждущих транспорт на остановке..

Подозреваемые потребовали у женщин деньги и мобильные телефоны, но потерпевшие не растерялись, вырвались и стали звать на помощь. После такого поворота событий злоумышленники поспешили скрыться.

Оперативники составили фоторобот, а вскоре задержали мужчин, совершивших разбойное нападение.

«Уголовное дело в отношении 23-летнего подозреваемого направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении второго мужчины прекращено в связи с его смертью», - комментирует Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области.