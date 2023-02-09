После реставрации в Центре гражданского и патриотического воспитания молодёжи Снежногорска вновь открылась музейная комната

Теперь экспозиционных залов стало больше, расширилась и тематика выставок.

Законсервированный много лет назад Музей боевой славы Заполярья в Снежногорске обрёл вторую жизнь. Отреставрированные экспонаты заняли новые места, саму музейную комнату перенесли в другое здание, дополнили новыми предметами и вещами и, наконец-то, открыли для первых посетителей.

Артём Бибеев, посетитель выставки, г. Полярный: «Для юнармейцев это очень важно, нам, как будущим защитникам, нужно знать свою историю и историю своего народа».

Основную работу в течение трёх лет по восстановлению витрин и стеллажей взял на себя, в прошлом военнослужащий и участник боевых действий, а ныне педагог Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи Александр Жуков. Теперь, поясняет специалист, это Музей боевой славы Отечества: центральную часть экспозиции по-прежнему занимают экспонаты, посвящённые обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Однако появился и зал, связанный с историей воздушно-десантных войск и военной операцией 1979-89 годов в Афганистане. Отдельное место в музее занимает история Северного флота. Кроме того, особая роль уделяется оформлению стендов к той или иной памятной для нашей страны дате.

Александр Жуков, педагог-организатор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи, г. Снежногорск: «Это стационарные стенды, а эти временные. Тема возникла, сделали, провели экскурсии, убрали. Их у меня шесть».

Предметы быта, одежда, нагрудные знаки отличия, оружие, инструменты – по большей части, вещи из личных коллекций педагога и директора Центра, их друзей и коллег. Однако основу музея заложили всё же поисковики местного отряда, которые вели работы на местах боёв.

Андрей Фунтов, директор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи: «Большая часть экспонатов найдены здесь, в Заполярье, более 20-30 лет назад. Но они в приличном состоянии, например, медицинские бинты… Много личных вещей: бритвы, помазки красноармейцев».

Одним словом, для каждого посетителя найдутся неизвестные и интересные факты о военной истории страны и Кольского полуострова.

Никита Ничипорук, посетитель выставки, г. Полярный: «Я в Линахамари жил 6 лет, узнал здесь новенькое».

Работает музейная комната ежедневно. Создатели планируют часть экспозиции сделать передвижной, чтобы была возможность выставляться в разных городах Мурманской области.