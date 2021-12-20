После серьёзной победы «Мурман» проиграл со счётом 4:6

Несмотря на удачный старт сезона, сейчас хоккейная команда «Мурман» вновь собирается с силами. В последней игре северяне потерпели поражение, отдав победу гостям из Первоуральска.

Не так давно «Мурман» обрадовал своих фанатов – наши парни сумели одержать победу над действующими чемпионами России по хоккею с мячом из Красноярска. В свете этих событий директор клуба выразил опасение, что такой успех может слишком сильно расслабить ребят.

Сергей Чернецкий, директор ХК «Мурман»: «Победа над «Енисеем», конечно, очень эпохальное событие для «Мурмана», но это, в тоже время, опасная ситуация, когда можно задержать в своей голове мысли о чём-то таком… ну, весёлом и уверенном, которое потом может влиять на определённые вещи».

Эйфория после первой серьёзной победы северян уже сошла на нет. Первые полчаса игры против «Уральского трубника» мурманчане уверенно держали лидерство, обгоняя противников по очкам, однако, команде соперников удалось быстро мобилизоваться, прорвать оборону, сравнять счёт и перехватить инициативу у хозяев поля.

«Как на американских горках», - именно так описал игру с «Мурманом» тренер «Уральцев», хотя, новое место и погодно-климатические условия дались им непросто.

Олег Хайдаров, главный тренер ХК «Уральский трубник»: «Сначала «Мурман» хорошо атаковал, мы отбивались, да, перехватили инициативу. Во втором тайме также вышли – опять Мурманск нас поддавил. Потом выровняли игру, а в концовке матча, я думаю, больше даже на характере смогли… забить, поверили, что сможем выиграть».

По словам главного тренера «Мурмана», похожие ситуации уже бывали в прошлом, такая неровная игра – одно из слабых мест команды, над которым необходимо работать дальше.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Играть надо не 20 минут, а, наверное, все 90. Это уже мы говорили не один раз и не два. Пока у нас никакой стабильности: игру сыграем неплохо, игру провалим, игру сыграем неплохо, игру провалим. Что с этим делать? Будем дальше разбираться, разговаривать с игроками, другого-то ничего нет».

По мнению экспертов, нашим хоккеистам не хватило сыгранности и опыта, а это уже вырабатывается только на практике, путём интенсивных тренировок.

Однако, расстраиваться пока рано, ведь фанаты «Мурмана» поддерживают родную команду, вне зависимости от их успехов. К примеру, юный Алексей с малых лет болеет хоккеем и с тех пор тщательно следит за успехами мурманских хоккеистов.

Алексей Плетнёв, воспитанник ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус»: «Прихожу, когда смогу. Я посмотрел в интернете про эту команду, она мне очень сильно понравилась».

Наверное, нашим парням не стоит сильно расстраиваться из-за проигрыша, а итоговый счёт на табло застыл на отметке 4:6, ведь они получили ценный опыт, который и ляжет в фундамент их грядущих побед.