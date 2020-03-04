После сильных снегопадов в Мурманске снова погожие деньки – отличное время для уборки снега

Но сотрудникам Управления дорожного хозяйства ненастье не помеха, они активно трудятся в любую погоду. В Ленинском округе за вывозом снега наблюдали журналисты «Арктик-ТВ».

На проезжей части, остановках, заездных карманах, лестницах и тротуарах идёт активная уборка снега, задействован весь парк спецтехники и большинство сотрудников Управления дорожного хозяйства. Счищают максимально - до асфальта, чтобы было комфортно передвигаться, да и грядущие весенние паводки не приносили северянам неудобств.

Станислав Ланин, заместитель директора УДХ: «Последние три месяца учреждение работает в режиме максимальной нагрузки, потому что погодные условия не дают расслабиться или перегруппироваться. Мы задействуем все ресурсы и максимально привлекаем допресурсы на вывоз снега».

Это доказывают цифры: в этом году вывезены более 620 тысяч кубометров снега, что на 100 тысяч больше, чем в 2018-м. Специалисты прогнозируют, что при таких объёмах работы через две недели превысят объём 2019-го. В помощь дорожникам – пополнение в парке спецтехники.

Станислав Ланин, заместитель директора УДХ: «Трудятся сотрудники УДХ во всех округах города, посменно в круглосуточном режиме. Днём работает техника и ведётся уборка снега вручную, а ночью только механизированная».