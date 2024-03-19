После снегопадов муниципалитеты активизировали уборку улиц от последствий непогоды

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил, как работают службы в областном центре.

Улицы, тротуары и лестницы чистят ежедневно и по необходимости круглосуточно. Однако, если специалисты ЖКХ где-то забыли почистить дорожку, можно подать соответствующее обращение на портале «Наш Север».

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Это наша ежедневная работа. Как вы сами знаете, наш первый месяц весны после долгой зимы начался без сюрпризов - обильными снегопадами. Только в конце прошлой недели за два с небольшим дня выпало 40% месячной нормы. Но наши дорожники с задачей справляются хорошо».