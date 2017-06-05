После спектакля «Госпожа Метелица» юных зрителей угостили мороженым

Самые заполярные театралы отметили День защиты детей походом на премьеру. Один из последних спектаклей в этом сезоне «Госпожа Метелица», к сожалению, созвучен с погодой за окном. Но в областном театре кукол царила летняя обстановка.

На премьере спектакля в областном театре кукол аншлаг. Среди самых юных зрителей больше половины особенные детки. «Госпожу Метелицу» пришли посмотреть малыши с синдромом Дауна и ДЦП, подопечные благотворительного фонда «Надежда». Поздравить их с недавно прошедшим Днём защиты детей пришёл уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области.

- Цель мероприятия ясна – подчеркнуть, что несколько дней тому назад был Международный день защиты детей, - говорит Борис Коган, уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области.

Песни, танцы и фокусы – до начала спектакля «Госпожа Метелица» актеры театра кукол развлекают зрителей игровой программой, чтобы ещё раз напомнить, что у ребят продолжается праздник.

- Спектакль этот, можно сказать, премьерный, - отмечает Денис Дмитриев, актёр Мурманского областного театра кукол. - Он совсем недавно родился на свет, он тоже, можно сказать, ещё такой маленький ребёнок. Я очень надеюсь, что он понравится ребятам. А в эту ещё очень плохую погоду, надеюсь, что он их порадует.

Со сцены артисты рассказывают юным северянам о поучительной истории, в которой две сестры - трудолюбивая девочка Марта и ленивая Ханна на своём примере показывают, что доброта – это дело бескорыстное и надо всегда помогать друг другу. Маленькие зрители переживали за каждого героя, а после спектакля охотно делятся впечатлениями.

После спектакля дети принимали участие в играх, рисовали мелками на асфальте, запускали в небо воздушные шары с героями из сказки. Всех юных театралов угостили мороженым.